女兒和保母家小孩好像！捐精男全國產48胎

2019-04-08 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一對已結婚的女同性戀伴侶，希望透過人工受孕方式，以試管嬰兒生育小孩。但有一天送孩子到保母家時，意外發現與另一對同志家庭的孩子長相相似，經過追查後發現，兩名孩子竟是來自同一個捐精者，不僅如此，該名男子在整個澳洲擁有48名小孩。

綜合外媒報導，夏儂（Shannon Ashton）和她的妻子麗莎（Lisa Quinn）一共育有5個孩子，其中最大的15歲，最小的20個月。5名孩子都是在同一間醫院人工受孕誕生，並以約翰（John Doe）為捐精者。

日前夏儂在接送其中一名孩子到保母家時，發現了另一名也是來自同志伴侶以試管嬰兒方式產下的孩子，在聊天過程中得知捐精者都是「熱愛衝浪的藍眼睛男子」，經過進一步比對後發現，醫院當時「鬧精荒」，所以許多同性家庭都在同一間醫院使用同一名男子的精子。

事件傳開後，有專家指出，接受捐精的對象們通常相隔數千公里，這樣在同一社區的特殊情況，可能為日後存在亂倫的風險。

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