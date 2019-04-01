是孫女也是女兒！ 美國61歲母替同性戀兒代孕 成功產下一女嬰

2019-04-01 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對同性伴侶渴望擁有自己的孩子，然而因為代理孕母的費用太過昂貴，兩人一直無法如願。男子母親得知後，決定當兒子的代理孕母，並於上個月成功產下一名女嬰。

綜合外媒報導，美國內布拉斯加州（State of Nebraska）一名32歲男子艾利傑（Matthew Eledge）與他29歲的丈夫多亨特（Elliot Dougherty），一直想要擁有自己的孩子。儘管多亨特的妹妹願意提供卵子，但因為請代理孕母的費用昂貴，兩人遲遲沒有進行。艾利傑的母親希西利（Cecile Eledge）聽聞後，決定替兒子代孕。

到醫院進行健康檢查後，結果顯示希西利足夠健康，可以充分供給胎兒營養。醫生用艾利傑的精子和多亨特妹妹的卵子結合成受精卵，植入希西利體內。希西利第一次就成功受孕，於上個月25日順利誕下一名健康的女嬰。

艾利傑和多亨特表示：「如果你是一個已經成立家庭，並且希望擁有孩子的同性戀，你就會知道你必須用特殊的方式建立一個家庭。」艾利傑和多亨特知道擁有一個孩子既昂貴又費時，他們多年來一直在努力存錢。內布拉斯加州收養機構2年前都還禁止同性伴侶收養孩子，透過代孕，他們可以不用面對這些偏見。

艾利傑和多亨特非常感謝希西利的無私奉獻。對於代孕，希西利表示：「如果我能做到，我就會去做。」根據內布拉斯加州的法律，代理孕母必須被列為「母親」，所以這名女嬰同時是希西利的孫女，也是她的女兒。

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