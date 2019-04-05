塔利班襲擊阿富汗政府軍 巴德吉斯省恐淪陷

2019-04-05 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕3日晚間數百名塔利班（Taliban）武裝分子攻擊了阿富汗西部巴德吉斯省（Badghis），造成雙方至少各有30人死亡。阿富汗政府表示，該省情況危急，有可能會淪陷。

綜合外媒報導，根據政府官員希爾扎德（Abdul Waris Shirzad）的說法，數百名塔利班武裝份子在黎明時進攻巴德吉斯省的市中心。希爾扎德表示，叛亂份子包圍了地區行政首長辦公室的警察部隊以及軍隊基地。希爾扎德警告，除非增援部隊抵達，否則該區可能會淪陷。

最近幾週該地區承受了極大的叛亂壓力，雙方的衝突越演越烈。地區行政首長發言人夏哈比（Jamshid Shahabi）表示，衝突中有超過30名塔利班分子死亡，他也指出，「該地區的局勢非常糟糕」。1名當地議員表示，有21名士兵遭到俘虜。

塔利班發言人則表示，他們奪取了5個檢查站。

面對塔利班的攻勢，阿富汗國防部發言人曼加爾（Qais Mangal）表示，將把軍隊撤出幾個前哨站以避免平民傷亡。阿富汗空軍在當日也對該地區的塔利班據點發動了空襲，曼加爾說，叛亂份子傷亡慘重。

此刻正值美國特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）訪阿期間。《紐約時報》報導指出，儘管美方在與塔利班的和平談判中，達成了共識，包括自該國撤出美國軍隊，以及禁止恐怖組織攻擊美國及其盟國，不過過程依舊艱難。塔利班至今仍拒絕直接與阿富汗政府會談，最近幾週阿富汗政府與美國之間的緊張關係，也無法改善對峙的情況。

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