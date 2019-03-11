最危險處最安全？ 塔利班創始人生前躲美軍基地旁多年

2019-03-11 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織「塔利班」創始人歐瑪（Mullah Omar）曾被美國以1000萬美元懸賞追捕，最近由荷蘭記者出版的傳記聲稱，他生前多年住在阿富汗的美軍基地附近，以此為例凸顯西方情報單位失敗；但阿富汗總統發言人說這純粹是「妄想」。

《路透》報導，荷蘭記者丹姆（Bette Dam）花了5年時間採訪塔利班的成員後，撰寫了歐瑪傳記「Searching for an Enemyg」，書中聲稱，歐瑪並非如同西方所說的住在巴基斯坦，而是住在阿富汗扎布爾省一個美國主要軍事基地附近，兩者相距約3英里（約4.8公里）。

歐瑪所領導的塔利班在1996年至2001年間統治阿富汗，根據傳記，歐瑪在2001年後委派他人擔任塔利班領導人，自己則像是精神領袖，這個極端組織在歐瑪2013年離世後，將死訊保密了2年才公布。

911攻擊事件後，歐瑪因向策畫恐攻的開打組織領導人賓拉登提供避風港，遭華府懸賞1000萬美元（約新台幣）取歐瑪人頭。丹姆稱，美軍有一次曾搜查歐瑪的住所，但未發現他的藏匿處。

美國駐喀布爾大使館沒有回應置評要求。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的發言人查罕蘇利（Haroon Chakhansuri）則「堅決否認」這個說法，稱這是歐瑪住在阿富汗的「妄想」。他在推特發文稱，「我們有足夠的證據表明他在巴基斯坦生活和死亡。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/