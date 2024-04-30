危險！中國87歲老人搭乘自家電梯 竟踩空墜落傷重不治

近日上海傳出有老人於自家別墅電梯踩空墜落，緊急送醫後仍傷重不治。（圖擷取自頭條新聞/微博）

2024/04/30 12:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海近日傳出有位87歲老人獨自搭乘家中電梯，意外墜落至地下1樓，經送醫搶救後仍不幸身亡。

根據中國《頭條新聞》，上海一家人為了給80幾歲的外公養老，在上海松江區購入一套3層樓別墅，裝修時特意安裝電梯供住在三樓的外公使用。

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老人的孫子蘇先生透露，外公雖然已經高齡87歲，但行動自如，生活上也能夠自理。4月18日奶奶過世，蘇先生一家連夜匆忙趕往杭州為奶奶料理後事，獨留外公在上海看家。4月20日早上，他們出發趕回上海，但沒想到，還是晚了一步。

蘇先生說，當天下午剛回到家正準備搭電梯，忽然聽見電梯裡傳來外公的求救聲，「從電梯門縫往下看，就看到外公摔到了電梯井最下面，也就是地下一樓的位置。」

隨後他們呼叫救護車將老人緊急送醫，但外公仍在當晚搶救無效，死亡證明上記載，因「高墜傷多處損傷」死亡。

家屬推測，電梯當時在三樓，可能因為一樓的電梯門沒有關好，所以電梯在三樓下不來。老人只好走樓梯下來。過了一會兒他想回到樓上，但老人可能忘記電梯還卡在三樓，他隨手拉開一樓沒有關好的門，習慣性地一腳踏進去……」

後來家屬與電梯製造商以及負責安裝的代理商進行溝通，但雙方對責任歸屬問題尚未達成協議。製造方表示設備本身沒有問題，而代理方則稱問題需要透過鑑定機構來釐清事發經過。

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