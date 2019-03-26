塔利班血腥襲擊 阿富汗軍警33死31傷

2019-03-26 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗西南部赫爾曼德省的官員25日透露，當地一處軍隊哨所於22日遭塔利班武裝人員突襲，造成26名軍人、7名警察死亡，另外至少還有31名士兵受傷。

據《美聯社》報導，塔利班即使正在與美國進行和平談判，卻幾乎每天都在襲擊阿富汗部隊，造成驚人的傷亡。這在在凸顯出解決阿富汗17年內戰所面臨的困難，而且這是美國歷來所介入的戰爭中最長的一次。

塔利班已於23日聲稱對該襲擊負責，但阿富汗政府並未正面回應此事。到了25日，阿富汗軍方發言人沙赫（Nawab Shah）才透露，政府當時有派出戰機援助被圍困的部隊，並向赫爾曼德省派遣了增援部隊，但他拒絕說明傷亡人數。

赫爾曼德省發言人茲瓦克（Omar Zwak）則說，除了22日的襲擊之外，塔利班還在23日針對一場公開儀式展開攻擊，造成至少4人喪生，其中包括1名省級官員，到了24日，赫爾曼德又發生另一起襲擊，造成5名警察死亡。

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