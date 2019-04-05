汶萊亂石處死同性戀 親王卻坐擁40位後宮月花12億

2019-04-05 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕汶萊一項震驚國際的「同性戀石刑」法律近日已經上路，引發各界批判。現在該國元首的弟弟傑弗瑞親王（Prince Jefri Bolkiah）卻被爆出他坐擁40位後宮佳麗，每個月平均開銷還高達新台幣12億元。雖是1名異性戀者，但生活可說是紙醉金迷、縱慾無度。

根據英國《太陽報》報導，傑弗瑞親王現年已經64歲，這位聲名狼藉的花花公子是現任汶萊蘇丹（該國最高領導人的稱呼）的弟弟，他不僅擁有40位後宮佳麗，還會出錢要這些女性去進行豐胸手術，甚至出資60萬英鎊（約新台幣2400萬元）只為建造幾座他和他當時未婚妻的全裸性愛雕像。據稱他目前同時擁有至少3名妻子和17位兒女。

報導指出，他會派遣多位特使去為自己尋找「世界上最性感的女人」來納入自己的後宮，並且經常在未使用保險套的情況下輪流和這些女性發生性關係。美國作家Jillian Lauren就曾出版1本名為《Some girls》（2010）的傳記，描述自己成為傑弗瑞親王後宮的那段時期，親眼見證他是如何荒淫無度地對待他的後宮們。

Jillian Lauren是在18歲抵達汶萊時被招聘入傑弗瑞親王的後宮，甚至還被沒收護照。她指出，在後宮期間會看見傑弗瑞親王直接翻開雜誌，用手指著其中一些女性，告訴他的特使「我想要這個女人」，像是點菜一樣地「欽點」她們。

Jillian Lauren表示「那好像是一種永遠填不滿的飢渴，我就這樣看著他和一個又一個女孩發生關係，輕易地買下一台又一台瑪莎拉蒂（Maserati）」。

傑弗瑞親王不只玩女人，據稱他還擁有2000輛訂製轎車、17架私人飛機和超過600處不動產，包含幾家世界各地著名的豪華飯店。這樣的豪奢或許其來有自，因為他在1986年到1998年間擔任財政部長期間被汶萊政府指控貪汙，金額高達111億英鎊（約新台幣4500億元），而後被迫下台。

傑弗瑞親王否認他有不法行為，但其後與汶萊政府達成一項協議，歸還其一小部份財產如汽車、飛機等，然後離開汶萊定居倫敦攝政公園附近一處億萬豪宅至今。

現任汶萊蘇丹的弟弟傑弗瑞親王（Prince Jefri Bolkiah）被爆生活縱慾無度。圖為現任汶萊蘇丹包奇亞（Hassanal Bolkiah）。（歐新社）

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