同性性行為「刑」同通姦 汶萊石刑處死

2019-03-29

下週實施 人權團體抨擊

〔編譯管淑平／綜合報導〕人口以穆斯林居多數、實施嚴格伊斯蘭教法的東南亞國家汶萊，下週起依照伊斯蘭教法，對同性性行為以及通姦行為，最高可處以鞭刑、亂石砸死。此舉引發人權團體抨擊，呼籲國際社會譴責，也要求汶萊立即停止實施，修改刑法以符合其人權責任。

實行伊斯蘭教君主制的汶萊，二○一三年發布《二○一三年伊斯蘭刑事法典》（Syariah Penal Code Order 2013），次年起分階段實施，但是當中有關同性性行為、通姦的殘酷懲罰條例，在國際抗議下暫緩。汶萊司法部去年十二月二十九日發出公告，自今年四月三日起實施相關條例，但是這份公告直到最近才受到外界注意。汶萊刑法中明訂死刑，但很少執行。

國際特赦組織東南亞事務研究員蔡霍華德（Rachel Chhoa-Howard）二十七日聲明，「汶萊的刑法典是有嚴重瑕疵的立法，當中包含許多侵犯人權的條款」，「該國採取殘酷、不人道、有辱人格的懲罰，也公然限制言論表達、宗教信仰自由權利，將歧視女性的措施入法。」

同性戀在汶萊已經被列為非法行為，最高可被處以十年徒刑，但是新實施的懲罰條例對此行為的處罰，包括以鞭打、砸石至死，而且只要有數名穆斯林作證即可定罪；另外，對盜竊罪行施以首次斬手、再犯斬腳懲罰。有關通姦、同性戀的刑罰，適用於穆斯林與非穆斯林。汶萊人口約四十三萬，穆斯林佔三分之二。

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