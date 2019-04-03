無懼國際譴責！汶萊伊斯蘭刑法生效 同性戀亂石砸死

2019-04-03 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕汶萊備受抨擊的嚴酷刑法今（3）日正式生效，這套《伊斯蘭刑事法典》對同性性行為以及通姦行為，最高可處以鞭刑、亂石砸死，對竊盜施以斬斷手腳懲罰。汶萊蘇丹表示，希望伊斯蘭教義在該國變得「更加強大」。

綜合外媒報導，汶萊2013年發布《2013年伊斯蘭刑事法典》，次年起分階段實施，但是當中有關同性性行為、通姦的殘酷懲罰條例，在國際抗議下暫緩，直到今日整套新法完全生效，使汶萊成為東亞或東南亞首個在國家層面施行伊斯蘭教法的國家。

同性戀在汶萊已經被列為非法行為，最高可被處以10年徒刑，但是新實施的懲罰條例對此行為的處罰，包括以鞭打、砸石至死，死刑還適用於強姦、通姦、雞姦、強劫，以及侮辱或誹謗先知穆罕默德等罪行。新法適用於未成年和外國人，也包括非穆斯林。

新法對墮胎處以公開鞭刑、對盜竊罪行施以首次斬手、再犯斬腳懲罰，「說服、告知或鼓勵」未滿18歲的穆斯林兒童「接受伊斯蘭教以外的宗教教義」，也被定為犯罪行為。

汶萊蘇丹哈山納波嘉（Hassanal Bolkiah）今日在公開演講並未提到新上路的刑法，僅表示，「我希望看到這個國家的伊斯蘭教義變得更加強大」。

新法除了引發國際譴責，也讓鄰近穆斯林占多數國家的LGBTQ社群感到擔憂，馬來西亞吉隆坡男子Ludwig表示，「我非常擔心印尼或馬來西亞可能會跟隨」。

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