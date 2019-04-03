讓人民溫飽就是好國家？律師以「這國」為例：我不寒而慄

2019-04-03 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕讓人民溫飽，給予經濟上的協助，就是好國家？呂秋遠表示，汶萊國民不需繳交所得稅，教育、醫療費用都由政府負擔，還會補助額外的生活開銷。但是這個國家從今（3）日開始，施行新的嚴酷律法，竊盜、同性戀、通姦將會被處以用石頭砸死的刑罰；呂秋遠表示，對某些台灣人而言，汶萊肯定是好國家，但這樣的刑罰，卻令他不寒而慄。

呂秋遠昨深夜在臉書發文分析了汶萊國情，他表示，汶萊盛產石油，年均國內生產毛額是全亞洲第五位，國民不需要繳交所得稅，從小到大的教育費用都由政府負擔。醫療費用只需要繳交象徵性的汶萊幣1元（約台幣25元），當然不需要繳交健保費，政府還會補助生活開銷。另外，住房有公屋，只要2000元台幣上下就可以住到三房兩廳的房子。每家人大約都有幾輛車在開，擁有勞斯萊斯的比例佔全球第一名。

呂秋遠補充，汶萊的統治者是全世界最奢華的王室，他們反對同性戀，但是王室內部卻為了血統純正，僅能內部通婚。他們有最混亂的家族通婚關係，卻也是最強調伊斯蘭古律法的國家，因為通姦、同性戀，就可以使用國家力量，殺害自己的伊斯蘭國民。

呂秋遠表示，對於某些台灣人而言，汶萊肯定是很好的國家，這個國家不只會給人民溫飽，還能給人民「幸福」；他諷刺補充，「當然，如果不繳稅、社會福利滿分，但是犯法砍手、同性戀處死可以稱做一種幸福的話」。

對於汶萊的刑罰，呂秋遠表示：「我覺得不寒而慄」。他呼籲網友，「如果你也跟我一樣覺得不寒而慄，請一起與喬治克隆尼、艾爾頓強等名人，共同抵制汶萊蘇丹基金所投資的飯店，並且拒絕到汶萊旅遊。「而如果你覺得，汶萊國民很幸福，而且心嚮往之，我只能祝福你：願機會永遠站在你這邊」。

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