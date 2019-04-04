回應同性戀石刑 維珍澳洲航空撤銷與皇家汶萊航空協議

2019-04-04 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕汶萊國內昨天（3日）開始實施一項新法律，明令禁止同性戀間的性行為，一旦被發現則可處以「石刑」，意即被告將遭亂石砸死。維珍澳洲航空（Virgin Australia）今天表示，已經撤銷與汶萊國營航空公司──皇家汶萊航空（Royal Brunei Airlines）之間的員工旅遊協議，以此作為對汶萊國內實施同性戀石刑的回應。

根據《法新社》報導，維珍澳洲航空今天向所有員工發送1則email，內容解釋這項新法律的內容，並且說明它已經在週三開始實施，實施對象是汶萊國內所有國民及外國人，「甚至是搭乘由汶萊官方登記的航班、船隻過境的所有人」。信件內容表示，「鑑於這項在澳洲國內合法且可被接受的行動，卻在汶萊被冠上過於嚴厲的刑罰，維珍澳洲航空和皇家汶萊航空之間的員工旅遊協議即刻起停止生效」。

這項協議原本允許所有維珍澳洲航空公司的員工，得以出於個人旅遊需求而購買皇家汶萊航空的折扣票。雖然員工旅遊協議已經撤銷，但一項允許皇家汶萊航空銷售維珍澳洲航空班機座位的協議則依然存在。

維珍澳洲航空是澳洲國內第2大航空公司，僅次於澳洲航空（Qantas Airways）。對於是否已經著手審查與皇家汶萊航空之間的員工旅遊協定，澳洲航空目前拒絕評論。

該項新法律讓汶萊成為和沙烏地阿拉伯等少數國家一樣，以國家級法律明令禁止同性戀性行為並處以極刑的國家，也讓它成為東亞及東南亞地區第一個擁有如此律法的國家。

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