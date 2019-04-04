摩天輪漏關艙門、緊急鈕沒反應 6遊客驚恐掛高空

2019-04-04 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國6名遊客到天津知名景點「天津之眼」搭乘摩天輪，豈料竟遇到工作人員漏關艙門、緊急按鈕沒反應的狀況，讓遊客被高掛天空約10多分鐘，驚悚指數爆表。

綜合外媒報導，自北京到天津遊玩的畢先生，日前和5名同伴到「天津之眼」搭乘摩天輪，進入摩天輪後本想說艙門會自動關上，但在緩緩升空後艙門仍未闔上，曾試圖自己關上門但未成功，按了緊急按鈕也未見效，只能播打電話通知下方的工作人員，遊客坐在艙內任風吹進來，驚恐的等待摩天輪抵達地面。

報導指出，對此「天津之眼」負責人出面回應該疏失，表示當時因園區中另名遊客堅持想1人獨坐摩天輪、擾亂現場秩序，工作人員才會一時分神，至於緊急按鈕沒有反應則是因為裝置屬於通話設備而非警鈴，按下後可與下方工作人員通話，不過當時乘客不斷重複按按鈕才會讓雙方無法通話。

據了解，先前雙方因補償方式喬不攏，氣得遊客在網路上發文砲轟「下來就道個歉完事？這就是天津的旅遊業？」，目前「天津之眼」已經妥協補償遊客、給出一筆賠償金，雙方已達成和解。

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