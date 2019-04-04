籲支持「挑戰一中原則」6台青募資刊美報紙

2019-04-04 13:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕看準台美關係逐步升溫，6位目前旅居華府的台灣青年，自主在網路募資平台上發起群募，買下美國國會內主要報紙廣告、呼籲美國議員參與連署「挑戰一中原則」決議案，近兩萬美金廣告費，2天內就達標，共有350人參與捐款。

也是發起人之一的外交部長吳釗燮兒子吳迪受訪時說，很感謝大家的踴躍支持，盼能藉此機會，讓更多美國議員了解「挑戰一中原則」決議案內容、有實際法案能執行支持台灣，也是替台灣爭取更多國際能見度。

今年是台灣關係法立法40週年，台美間都規劃許多慶祝活動，法案施行日4月10日當天料將有大型紀念活動。搭著這股「台灣熱」，這群旅居華府的台灣青年，在網路上發起群募，規劃4月10日當天在美國國會山報（The Hill）與華盛頓時報（The Washington Times）刊登全版廣告，呼籲美國議員支持眾院第248號「挑戰一中原則」決議案。

群募內容提到，他們是一群留美的台灣青年，即使身在異鄉也希望能為台灣做事；這是他們首度以群募的方式在報紙上為台灣議題發聲，華盛頓時報作為知名的美國保守派媒體，是美國保守派議員辦公室的常見訂閱刊物，也提高觸及由共和黨執政的行政部門的機會。群募內容並說，眾院第248號「挑戰一中原則」決議案，主要是希望美國政府能採取「台灣的未來能在包含台灣人民主動同意下和平解決」以及「（美國）企業應拒絕中國強加一中原則的行為」等立場。

吳迪受訪時強調，這次只透過臉書、PTT兩個管道宣傳，卻在兩天內就募得近兩萬美金的廣告費，他也「有點意外」，希望能藉著刊廣告的機會，讓更多美國議員看見眾院第248號決議案內容；吳迪也說，盼能藉此帶起更多公共討論，讓更多台灣人了解台灣在國際上的處境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/