羅浮宮推夜宿活動 《蒙娜麗莎》陪你過夜

2019-04-03 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國羅浮宮由貝聿銘設計的玻璃金字塔今年迎接落成30週年，羅浮宮與訂房網站合作推出夜宿羅浮宮活動，在比賽中獲獎的人將與《蒙娜麗莎》等知名藝術品一起過夜。

綜合外媒報導，Airbnb和羅浮宮週二表示，他們正將著名的博物館變為民宿，但僅只一次和一晚。幸運獲獎的人可攜帶一人，在4月30日羅浮宮封館後進入館內過夜。

幸運兒將享有專屬的博物館之旅，包括在名畫《蒙娜麗莎》和著名古希臘雕像「米洛的維納斯」旁享用美酒和晚餐，餐後還能在拿破崙三世的住家欣賞音樂會。

活動結束後，獲獎者將在知名的玻璃金字塔下特別打造的「迷你金字塔」夜宿一晚，館方還提供多個法國黑膠唱片訪客在晚上聆聽。

羅浮宮副總經理Anne-Laure Béatrix表示，「我們知道很多人會喜歡這個夜間獨自漫步羅浮宮的機會，我們也希望這是一次神奇而難忘的經歷」。

有意爭取這個幸運名額的人，必須在4月12日以前到Airbnb活動網站回答「為何你將是《蒙娜麗莎》的完美嘉賓？」

Airbnb去年曾舉辦夜宿中國長城的活動，但最後活動被取消，因為當局擔心夜宿活動可能會破壞古蹟。

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