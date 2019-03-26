違法日租查緝困難重重 觀光局：盼提高罰責達嚇阻作用

2019-03-26 19:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日租套房近年在台違法亂竄，但日租套房因查緝、舉證困難，地方執法人員經常被大樓管委會拒之門外，導致有法也難罰。交通部觀光局擬修法重懲違法日租套房及刊登的訂房平台，未來前述兩者最高可罰200萬元，但執行面的困難仍沒有解決。有業者認為應比照日本納入刑事責任，查緝時才能有警力介入，否則罰則再高，查不到也沒辦法。

近年台灣日租套房發展越來越快，除了因為價格低吸引旅客，也因在國外訂房平台刊登廣告拉客提高曝光度，影響傳統旅宿業者生計。觀光局今天預告修正「發展觀光條例第55條、第55條之1」，違法經營觀光旅館、旅館業、旅行業及遊樂業者罰則由現行50萬提高至200萬元；利用網路、電視或媒體散佈廣告訊息的違法旅宿業者罰則由現行30萬元提高至200萬元，且可按次處罰，另新增刊登廣告的平台業者也可罰最高200萬元。這是觀光局面臨違法日租問題以來做出的最大懲處。

由於日租套房多隱身在都市公寓大廈，地方政府即使接獲民眾檢舉，但因房東辯稱是民宅或大樓管委會拒絕，經常不得其門而入，或者因為查緝人力有限，房東間互通有無，導致稽查人員被認出；此外，訂房平台如Airbnb在網站尚未公佈房源地址及房東姓名，根本無從罰起。

觀光局此次雖將違法日租業者罰則一次提高到200萬元，同時也將平台業者納入罰則，但外界認為仍無助於降低執法困難。旅宿業者李奇嶽提議，現行稽查流程繁瑣，需要舉證的事證又多，根本很難成案，他認為應比照日本納入刑責，稽查時有警力介入，才能有效阻絕違法業者。

觀光局坦言，實際查核確實有困難，此次修法將平台業者納入罰則，希望讓平台業者自動下架非法房源，達嚇阻作用，這是退而求其次的做法。因為絕大部分日租套房都是透過網站廣告。

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