喜迎30周年！ 法國羅浮宮透明金字塔變身巨大隕石坑

2019-03-31 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎知名景點羅浮宮前的玻璃金字塔落成30周年，法國藝術家JR特別在金字塔前廣場鋪設巨型拼貼畫，將金字塔周圍地面變成「隕石坑」，令眾人嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，法國羅浮宮前的金字塔由建築師貝聿銘設計，於1989年4月1日建成。金字塔建造初期在巴黎引起巨大爭議，有9成巴黎市民反對建造，他們認為這項設計太過前衛，不適合建造在充滿古典氣息的羅浮宮。如今，這個金字塔被視為羅浮宮最偉大的寶藏之一，更將在明日喜迎落成30周年。

法國現代藝術家JR（Jean Rene）為了向這個經典建築致敬，召集了400名志願者，花費4天在金字塔周圍廣場上貼上2000張印刷紙，總面積高達1萬4865平方公尺。從特別的角度看過去，廣場地板化身巨大隕石坑，而金字塔在其中傲然而立，這作品被命名為《大金字塔的祕密》。

設計這個作品的藝術家JR被稱作「法國的Banksy」，他2016年曾與羅浮宮合作，讓玻璃金字塔「消失」。他在金字塔正面的玻璃上貼上羅浮宮圖像的貼紙，從遠處看，金字塔消失了，羅浮宮就像回到過去從未建立金字塔的時光一樣。

對於JR的新作品，不少民眾覺得很有趣，但其中也不乏批評聲浪。根據《華盛頓郵報》，要參觀這個《大金字塔的祕密》，必須先取得一張特殊的貴賓通行證，從陽台上觀看，才能完整欣賞。普通民眾認為這個藝術太過「菁英主義」。

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