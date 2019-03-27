觀光局向Airbnb宣戰！非法旅宿最重罰200萬

2019-03-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕向非法日租套房宣戰、Airbnb加重條款出爐！

近年違法日租套房透過訂房平台刊登廣告搶客，衝擊傳統旅宿業者生計，消費者住宿安全也引起關注。交通部觀光局擬修法重懲，違法經營旅館業、旅行業及遊樂業者罰則，將由現行五十萬提高至兩百萬元，業者若利用網路平台等刊登廣告，將另罰最高兩百萬；訂房平台業者也將納管，若縱容違法業者登廣告，最高可罰兩百萬。

觀光局指出，考量非法旅宿業所得的利益，遠超過現行規定的罰鍰金額上限，且因非法營業者以網路平台等傳播媒介為大宗，因此加重違法經營者裁罰金額，且新增加重非法旅宿刊登廣告等罰則上限。平台及廣告業者都應善盡對刊登者合法身分確認，希望更有效杜絕非法旅宿的經營，也期更嚇阻違法者的廣告傳播。

觀光局預告發展觀光條例第五十五條、第五十五條之一修正草案，明訂未依發展觀光條例領取營業執照而經營旅宿業、旅行業務或觀光遊樂業務者，處十萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並可勒令歇業。修法案預計公告兩個月蒐集各界意見，將儘速送立院修法。

刊登非法營業廣告 可處200萬、按次罰

此外，未領取旅宿業、旅行業、觀光遊樂業營業執照，以廣告物、出版品、廣播、電視、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業訊息者，擬處六萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並命限期移除其內容；屆期不履行者，得按次處罰。

修法案更擬納管Airbnb等網際網路平台及廣告管道，若提供刊登前項非法營業訊息，得處六萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並可要求限期移除內容；屆期不履行者，得按次處罰。

旅館業全聯會理事長張榮南表示，該草案是業者和觀光局協調討論的共識結果，業界全力支持嚴懲違法。

旅宿業者李奇嶽提議，現行稽查流程繁瑣，需要舉證的事證又多，很難成案，應比照日本進一步納入刑責，稽查時有警力介入，才能有效阻絕違法業者。

Airbnb：未參考先進國家做法 十分遺憾

Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜聲明表示，相較於行政院院長蘇貞昌年初對於共享經濟模式，盼能參考先進國家做法，如今修法案卻反其道而行，Airbnb感到十分遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/