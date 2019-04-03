為母則強！地方媽媽徒手擊退山獅救回兒子

2019-04-03 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大溫哥華島有1名7歲男童在自家遭到山獅攻擊，當時男童在家中後院遊玩，1隻山獅闖入後院攻擊他，男童母親聽到慘叫聲後馬上跑到後院，朝著山獅猛攻，成功擊退山獅保護了小孩。

綜合外媒報導，在上月29日，7歲的札克（Zack Bromley）在自家後院玩耍時，突然遭到闖入的山獅攻擊，札克的母親切爾西（Chelsea Bromley）聽到慘叫後趕緊跑到後院，發現札克的頸部被山獅狠咬，滿身是血，切爾西見狀後立刻撲上山獅的背上嘗試讓其鬆口，但山獅仍緊咬著札克手臂不放，切爾西便朝著山獅的下顎一邊攻擊一邊撬開嘴巴，同時大聲尖叫，這時山獅才鬆口逃跑，切爾西這才發現圍籬外還有1隻山獅在遠處虎視眈眈。

札克隨後便送醫緊急治療，雖然身上、手臂與頸部有些外傷，但沒有生命危險，隔天便可返家休養，警方與動保員接獲通報後到場搜索，不久後便循線找到2隻傷人的山獅，並將其擊斃，動保人員表示，這2隻山獅看起來非常瘦弱，可能因長期的飢餓而闖入民宅攻擊人類。

切爾西與他的兒子札克。（圖擷自 The Star）

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