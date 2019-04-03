怕了？綁架中國留學生 嫌犯遭通緝不到1天就自首

2019-04-03 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名到加拿大留學的學生陸萬振（Wanzhen Lu，音譯）於3月23日在加拿大安大略省萬錦市（Markham）遭電暈後綁架，導致中國和加拿大之間的關係更為緊張，昨日1名嫌犯在經警方發布全國通緝令後不到1天就出面自首。

綜合外媒報導，警方曾於3月26日清晨拘捕一名懷疑與案件有關的35歲男子，但當晚宣布其被無條件釋放，在4月1日對外發布全國通緝令追捕其餘在逃嫌犯，嫌犯亞當（Abdullahi Adan）在4月2日晚間就向警方自首，他被以綁架、強迫監禁、持械襲擊等罪名起訴。

《大紀元》報導，約克郡警方表示整起案件仍有諸多疑點、還需調查，並對2名在逃嫌犯喊話勸其儘快自首，警方還警告任何可能協助和教唆嫌犯的人，警方發言人帕騰登（Andy Pattenden）更呼籲民眾說：「如果你考慮把這些人藏起來，你將會面臨刑事罪刑。」

陸萬振遭綁架有一說法是因坐擁多輛豪華跑車，疑似炫富被歹徒鎖定，不過該說法未被證實，另報導指出，陸萬振的父親陸偉是鹽城的紀委書記，有網友表示陸偉是鹽城紀委宣傳口的副部長，就是阻擋記者調查中國響水化工廠爆炸事故的人，陸萬振父親的身分引起不少網友議論紛紛。

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