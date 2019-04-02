驚！ 50隻野象拔山倒樹而來 男子躲樹上4小時保命

2019-04-02 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕大象雖然大多溫和，但一旦野性激發便會引發如颱風肆虐般的大破壞，馬來西亞1名在橡膠園工作的35歲原住民男子，在3月30日遭遇野生象群，讓他嚇得趕緊爬到樹上保命。

根據馬來西亞《詩華日報》報導，阿沙爾在上月30日上午11點在橡膠園工作時，發現園內有幾棵橡膠樹倒下，根據他的工作經驗判斷，應該是野生大象所為，當他在園內探勘時，馬上遇到幾隻大象迎面而來，讓他趕緊爬到旁邊的樹上躲避，阿沙爾原本以為只有幾隻大象，沒想到陸陸續續來了50隻左右，他連忙拿起手機把過程拍下，等到確定象群已經離去後，才從樹上下來，他才發現已經過了4小時。

附近的村長向媒體表示，象群摧毀沿路的香蕉、油棕、橡膠與甘蔗等作物，象群出沒的地點離村落只有5分鐘路程，村民們擔心一旦農作物被大象吃完後，牠們會入侵村落，請求政府趕快採取行動。

柔州野生動物保護及國家公園局局長沙曼表示，已派員到該村落巡邏與監視情況，將會引導象群至他們的棲息地，若村民遇到野象不要做出挑釁行為，應該趕緊逃到安全處。

當時阿沙爾躲避的樹下聚集了許多隻野象。（圖擷自CP network 3 YouTube）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/