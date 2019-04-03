以「假笑」出名！8歲童被狂做成哏圖 從美國紅到中國

2019-04-03 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州（Minnesota）8歲男孩加文（Gavin Thomas）以「尷尬的笑臉」出名，這個看起來笑得怪怪的表情不僅讓他從小就接獲許多廣告邀約，更從美國紅到中國，獲得「假笑男孩」的稱號，並在中國的微博上擁有242萬名粉絲。

據《BBC》報導，加文天生就擁有這種獨特的笑臉，明明是發自內心開心的笑，表情卻顯得非常僵硬、尷尬，讓人總以為是在「假笑」。當加文2歲多的時候，他的舅舅因為常把一些加文搞笑的影片上傳到網路，因而讓加文一夕之間爆紅，不僅開始出席一些商業活動、拍廣告，更有許多人將加文尷尬的笑臉做成哏圖，在網路上大量使用。

去年7月加文甚至紅到中國，被中國網友們封為「假笑男孩」，其母親（Kate Thomas）當時替加文創辦的微博帳號，至今也已擁有242萬名粉絲。

報導也分析，加文「尷尬的笑臉」會爆紅其實是因為「太過貼切」，充分詮釋出生活中許多令人想「假笑」的狀況，「但因為他是孩子，不是一張成人的臉，所以這個笑容雖看起來假，但也不會讓人覺得反感。」

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