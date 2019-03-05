尷尬破表！英國3/31母親節 藥妝店推薦「這個」禮物

2019-03-05 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國的母親節是天主教大齋期（Lent）後的第4個星期天，因此又稱做母親的星期天（Mother's Sunday），今年落在3月31日，許多當地店家都會展開促銷。但是屈臣氏集團旗下的「超級藥妝」（Superdrug）卻在保險套、潤滑油及「性趣」凝膠的架寫下「母親節，3/31星期日」，讓英國媽媽們臉紅紅。

據《每日鏡報》報導，英國人通常會在母親節當天，帶媽媽吃上一頓鮮花伴隨的午餐或早午餐，或是獻上一份精心的禮物。然而每年民眾都會發現部分店家，特意選擇非常奇葩的商品來做母親節促銷。雖然距離母親節還有約1個月的時間，但「最尷尬」的母親節提醒，可能就非屈臣氏集團旗下的「超級藥妝」（Superdrug）莫屬了。

「超級藥妝」位於蘇格蘭的分店，在擺設保險套、潤滑油及「性趣」凝膠的架子上，簡單明瞭地寫下：「母親節，3/31星期日」，就貼在杜蕾斯（Durex）二合一按摩精油的正下方，讓民眾尷尬指數破表。

對此，「超級藥妝」的發言人向《每日鏡報》表示：「我們一直以來都期待能夠給顧客最有趣的禮品建議，總公司已經聯絡該分店將母親節提醒移至其他的商品上。」

報導指出，如果讀者對「超級藥妝」的推薦不以為然，那不如試試以下幾個：「幫媽媽訂閱我們的報紙」、「親屬DNA檢驗」等等，讓網友啼笑皆非。

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