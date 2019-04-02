教師不能PO性感照？俄國女師丟飯碗 1.5萬辣照IG聲援

庫佛新妮可娃這張照片被家長檢舉，嫌太性感、穿著像妓女、會助長戀童癖。（圖擷自Radio Free Europe）

2019-04-02 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近有1名在俄羅斯南西伯利亞任教的中學老師，因為在網路上傳自己的泳裝照而遭到校方惡意開除，引起網友們的憤慨，許多俄羅斯女教師便在Instagram平台上傳自己的火辣自拍照，以支持該名被惡意開除的女老師。

綜合外媒報導，該名教師為在俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）的混合中學任教的38歲庫佛新妮可娃（Tatiana Kuvshinnikova），她在社群網站po出泳裝照與在雪地中身低胸短裙與高跟鞋的火辣照，遭到1名家長向校方檢舉，接著該校校長約談庫佛新妮可娃，當面斥責她穿著像是妓女，會對青少年有不良影響與助長戀童癖行為，因而強迫她辭職。

該消息引起大眾相當不滿，不少當地女教師痛批這間學校的處理方式，因此在IG上發起「教師也是人」（учителятожелюди）的運動，除了分享自己的泳裝照與性感照之外，也在貼文寫下支持運動的文字，「我們有權享受私人生活：游泳衣、穿洞、紋身，愛好我們喜歡的東西」，目前有該標籤的貼文已達1萬5千則。

目前阿爾泰地區的教育和科學部長已經介入塔蒂亞娜的案件，調查學校開除庫佛新妮可娃的做法是法洽當，庫佛新妮可娃也開始了新工作，在教師訓練學院開設「社群媒體交流的風險和積極面」的課程。

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