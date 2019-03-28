新仇加舊恨 一瓶水衝擊中俄關係

2019-03-28 19:45

〔中央社〕一份反對將貝加爾湖瓶裝水出口中國的網上請願書近日獲得逾百萬簽名，並且有更多具政治勢力和知名的俄羅斯人士加入抗議行動。有分析說，中俄關係以及中國在俄羅斯的形象可能受此衝擊。

俄國塔斯社（TASS）27日報導，西伯利亞城市伊爾庫次克（Irkutsk）地方法院判決，中國在俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）畔興建瓶裝水工廠的施工許可屬於違法取得。

在法院做出判決前，反對設廠的民眾已在網上發起請願並獲逾百萬人連署。此外，俄羅斯各地24日都出現民眾示威活動，並有更多擁有政治勢力和知名人士加入這場抗議中。

英國廣播公司（BBC）中文網日前分析，俄羅斯對中國在西伯利亞不斷增加的存在感，是引發這波抗議的部分原因；另有評論認為，中國在俄羅斯的形象和兩國關係很可能因此受到衝擊。

在貝加爾湖當地發生抗議的同時，反對瓶裝水工廠的呼聲得到俄羅斯高層的回應。總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾下令依照最高生態標準來檢查在貝加爾湖興建工廠的計畫；而在調查發現水廠可能違規後，工程已經暫停。

報導表示，貝加爾湖在中俄關係中較為敏感。在水廠興建案引發爭議的同時，大批中國遊客蜂擁而至貝加爾湖地區的現象，早已讓當地人不滿。

貝加爾湖位於俄羅斯東西伯利亞南部，最深處達1637公尺，是全球容量最大、最深的淡水湖。

據報導，貝加爾湖水在中國有很大的商業市場，湖畔已有多家國際礦泉水企業，但提到中國，問題似乎就上升至「中國威脅論」的地步。

反對政府將國家資源廉價出售給中國企業是當地人抗議中國礦泉水公司的原因之一；此外，近年大幅增加的中國遊客也讓當地人觀感不佳。

有報導引述俄國官員說，去年前9個月，與貝加爾湖接壤的伊爾庫次克地區旅遊業增長了40%，其中63%的遊客來自中國。

但一名議員表示，當地經濟並未從中受益，「中國旅遊業務非常封閉。酒店、旅行社、包機、甚至導遊，都是由中國人自己控制」。

報導說，當地人無法分辨中國人和俄籍華人的差別，他們眼中所見的是「中國遊客坐著中國航班來貝加爾湖旅遊，住著中國人開的旅館。旅遊幾天後給貝加爾湖留下了生活垃圾，然後坐著中國的航班飛走了。俄羅斯人掙到的只是很小的小錢」。

報導還提到，中國企業以往在西伯利亞和遠東大量砍伐森林後，再將木材源源不斷運往中國，這些新聞以及中國向俄國傾銷廉價商品等報導和討論經常見於俄羅斯地方和社群媒體。

另一方面，有關貝加爾湖在古代曾是中國領土的說法，也讓俄人對中國人在貝加爾湖的活動非常敏感。

BBC表示，2017年，中國蘭州城鄉設計院在未來城市規劃中，甚至提出興建輸水管道引貝加爾湖水到甘肅，以解決西北乾旱問題的想法，讓俄羅斯輿論嘩然。

有分析說，這就是出現中國人可能喝乾貝加爾湖水聳人聽聞說法的原因之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/