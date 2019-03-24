俄羅斯小情侶屋頂嘿咻 全程被朋友偷拍傳上網

2019-03-24 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一對國中情侶喝醉後在一處公寓頂樓嘿咻，過程全都被現場另一名男同學偷拍，並傳到網路上。

根據《obozrevatel》報導，俄羅斯烏法市國一男學生謝爾蓋（Сергея Дубовика），和他國二的女友阿戴爾（Адели Гумеровой）及另一名友人丹尼斯（Денис Пахомов）一起爬上一間公寓頂樓遊玩。

喝醉酒後，謝爾蓋脫下阿戴爾的衣服、褲襪，阿戴爾都沒有反抗。兩人嘿咻的整段過程都被同行的丹尼斯用手機拍了下來。丹尼斯在錄影的過程中，雖然被謝爾蓋察覺，但丹尼斯謊稱他只是在看影片。

事後，丹尼斯將這段性愛影片傳到網路上，影片開始在學生之中傳播，引起警方關注。警方傳喚丹尼斯的父母，而受害女生阿戴爾則稱她是被性侵。

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