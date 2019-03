俄羅斯少女「害怕虛度人生」 到鐵軌自拍遭火車撞死

2019-03-28 20:20

〔即時新聞/綜合報導〕一名俄羅斯少女日前在鐵道上自拍,結果遭火車輾斃。她生前最後一句話是,「害怕虛度人生(Be afraid of nothing in life)」。

綜合媒體報導,15歲的貝姆罕貝托娃(Karina Baymukhambetova)日前到位於俄羅斯南部靠近哈薩克的奧倫堡州(Orenburg)遊玩。當她和同行的親戚在軌道附近自拍的時候,雖然經親戚出言警告,她仍站在軌道上並表示,自己「害怕虛度人生(Be afraid of nothing in life)」,不料,下一秒疾駛而過的火車就將少女碾成碎片,那句話也成了她的遺言。該火車駕駛表示,當他看到有人站在鐵軌上,就立刻緊急剎車,並且鳴笛示警,但還是來不及。

俄羅斯的資深交警督察員柯尼金(Denis Khnykin)對家長們表示,「請提醒你的家人這項事實,那就是鐵路對你的生命和健康是危險的。」一名社會政策官員則表示,「孩子們必須去學習一件不容易學習的事:當一些事物會對他們的生命和健康造成危害時,他們必須要能去拒絕。」

根據《Lad bible》報導,去年一份針對全球的研究調查顯示,2011年至2017年期間有259人死於自拍,其中交通、溺水和跌倒是最常見的死亡原因。這些因自拍而死的人之中,有四分之三是男性,平均年齡為23歲。而另一項由美國國家醫學圖書館進行的研究調查則顯示,因自拍而死亡的人數正逐年增加,2011年只有3人,到了2016年則有98人。

