貓皇帶壞小孩？日本網友驚見他們「合力破壞壁紙」

2019-03-30 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕都是貓帶壞他的？日本一名網友近日就發現他養的貓，平時自己愛亂抓牆壁就算了，某天小兒子因為好奇貓咪在幹嘛便湊過去，結果過沒多久連兒子都開始抓牆，最後將整個壁紙從牆上剝下來，讓該名網友覺得好氣又好笑。

日本網友28日在推特上PO出兩張照片，只見第一張照片中，一隻白色的貓咪正踩在椅子上，神情認真地摳著牆壁，同時後方的小男孩也跟著有樣學樣，第二張照片裡的小男孩則已經拿著剝落的壁紙，和貓咪一起蹲在角落，彷彿在說「搞定了」，讓網友無奈的笑說「這房子還是租的耶」。

該推文目前已吸引7萬多名網友按讚、2萬多人分享，許多網友看到後也都笑翻，紛紛留言「我家孩子很乖，都是貓帶壞他的」、「果然訓練奴才當然要從小做起」、「一起做壞事的好夥伴」、「這是未來的室內設計師啊」、「貓的臉到底在認真什麼啦」、「貓：快一點，今天這面牆要拆完」、「但飼主還是很開心拍下整個犯案過程XD」。

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