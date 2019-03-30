貓皇帶壞小孩？日本網友驚見他們「合力破壞壁紙」
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日本一名網友近日目睹家裡的貓咪正在教他的兒子如何將壁紙撕下來，一人一貓做壞事的模樣相當逗趣。（圖擷取自推特@fukamitoneko）

日本一名網友近日目睹家裡的貓咪正在教他的兒子如何將壁紙撕下來，一人一貓做壞事的模樣相當逗趣。（圖擷取自推特@fukamitoneko）

2019-03-30 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕都是貓帶壞他的？日本一名網友近日就發現他養的貓，平時自己愛亂抓牆壁就算了，某天小兒子因為好奇貓咪在幹嘛便湊過去，結果過沒多久連兒子都開始抓牆，最後將整個壁紙從牆上剝下來，讓該名網友覺得好氣又好笑。

日本網友28日在推特上PO出兩張照片，只見第一張照片中，一隻白色的貓咪正踩在椅子上，神情認真地摳著牆壁，同時後方的小男孩也跟著有樣學樣，第二張照片裡的小男孩則已經拿著剝落的壁紙，和貓咪一起蹲在角落，彷彿在說「搞定了」，讓網友無奈的笑說「這房子還是租的耶」。

該推文目前已吸引7萬多名網友按讚、2萬多人分享，許多網友看到後也都笑翻，紛紛留言「我家孩子很乖，都是貓帶壞他的」、「果然訓練奴才當然要從小做起」、「一起做壞事的好夥伴」、「這是未來的室內設計師啊」、「貓的臉到底在認真什麼啦」、「貓：快一點，今天這面牆要拆完」、「但飼主還是很開心拍下整個犯案過程XD」。

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