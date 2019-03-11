霸氣！喵皇散步自帶「彩虹防護罩」網友笑翻：神仙下凡了

2019-03-11 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕「這是...防護罩？」一名日本網友近日在上班途中遇見一隻橘白色的貓，原本只是想單純拍張照，但拍完卻發現照片中的貓咪恰巧被一道彩虹包圍，看起來就像是身上有一層「防護罩」般，讓他忍不住PO上網分享，結果吸引了26萬名網友按讚，紛紛留言「不愧是喵皇超霸氣！」

日本網友7日在推特上貼出照片，只見畫面中一隻橘白色、有點肥胖的貓正在悠哉的在馬路上散步，而牠的正上方卻有一道漂亮的彩虹罩著，其光線甚至還延伸到地面，將牠完全包覆起來，看起來就像極了是貓咪自帶了一層「防護罩」，相當逗趣。

該名日本網友也說，這個巧合可能是因為當天天氣很好，強烈的光線和某個特定的角度，造就了這個可愛的景象。

該照片曝光後短短3天內已有26萬讚、8萬多次分享，許多網友紛紛留言，「皇上太帥了啦！」、「星爆氣流斬」、「勇者跟路人是不一樣滴」、「牠應該有任務給你，完成指派後將解鎖其真型態」、「為什麼你會不知道貓咪有防護罩這件事」、「貓：本喵是神仙下凡也要告訴你？」

出勤途中に近所の猫撮ったらバリア展開されたわ pic.twitter.com/uRGWBtBrGx — kosuzu （@kosuzu7954） 2019年3月7日

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