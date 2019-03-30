影音曝光！英航機長自首「飛錯國家」 乘客當下笑成一片

2019-03-30 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空子公司英航城市飛行者（BA CityFlyer）日前本來要降落在德國，卻因為飛行計畫失誤，降落在蘇格蘭愛丁堡，該航空公司也因此轟動國際。27日有網友曝光當時影片，只見乘客們聽到機長廣播表示「飛錯目的地」時，不僅沒有發怒，反而笑成一片；影片傳開也立刻吸引了170多萬次的觀看。

根據外媒報導，搞出烏龍的班機原本要降落在德國杜塞道夫（Duesseldorf），結果在快降落時，機長卻突然廣播「歡迎來到愛丁堡」，讓乘客們錯愕不已，接著機長現事態不對，才再次廣播詢問「所以...沒人要去愛丁堡嗎」？發現乘客的目的地都是杜塞道夫後，機長趕緊道歉表示「我們很抱歉，不知道為何會發生這樣的錯誤，但會用最快的速度將各位送達目的地」。

根據近日曝光的影片，乘客一開始聽到機長廣播時都十分錯愕，不過馬上有人忍不住笑了出來，還有人邊笑邊稱「這真尷尬」；不過也有女乘客後來指出，因為烏龍事件被迫在愛丁堡機場多等了2個半小時，機上的點心都吃光了，廁所又故障堵住，讓她十分不滿。

英航表示，飛往愛丁堡是前一天的行程，因為機組人員沒有收到更改航程計畫，才會搞錯飛行目的地，並發生這起烏龍。

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