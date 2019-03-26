乘客全傻眼！班機著陸後 機長才驚覺飛錯國家了...

2019-03-26 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕扯！英國航空子公司英航城市飛行者（BA CityFlyer），代理了一條德國WDL航空的航線，孰料近日班機要從倫敦飛往德國杜塞爾多夫時，竟因飛行計劃錯誤而降落在蘇格蘭愛丁堡，而且著陸後因為乘客的騷動，機長才知道飛錯國家了。

據《CNN》報導，該錯誤計畫是在WDL德國辦公室所提交的，讓英航城市飛行者的機長和乘務人員都以為這架班機是前往愛丁堡，在發現疏失之後，客機又再度起飛到原本的目的地杜塞爾多夫。

倫敦帝國學院的學生波米恩斯基（Piotr Pomienski）透露，他的女友沙寶（Zsófia Szabó）就在那架飛機上，當他在Flightradar網站查看女友飛到哪時，發現航班飛往北邊而不是南邊，剛開始他還以為是系統錯誤，但最後女友傳訊息告訴他自己飛到了愛丁堡。

沙寶指出，飛機降落前她看到外面是山脈而不是德國工業城市的景象時，就發現事情不對，接著有人查了谷歌地圖，赫然發現他們身處於蘇格蘭。

這些訊息很快傳播開來。每個人都開始向其他人詢問他們要去哪裡，結果大家的目的地都是杜塞爾多夫。空服員為了確認此事，還要求原定前往杜塞爾多夫的人們舉手示意，機長隨後向乘客道歉，並表示飛機將前往德國，不過在這之前必須先加油。

英國航空發言人說，該公司正與WDL航空聯繫，以便釐清為何提出錯誤的飛行計劃。WDL Aviation在則強調，他們正在與當局密切合作，調查航班的問題所在，至於乘客的安全則沒有受到任何影響。

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