飛錯國家後諷刺英航是傻瓜 瑞安航空反遭網友圍剿

2019-03-27 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空子公司英航城市飛行者（BA CityFlyer）所代理的德國WDL航空班機，近日發生乘客要飛去德國但客機飛到蘇格蘭的事件，瑞安航空見獵心喜，在推特嘲諷英航該去讀一讀《給傻瓜看的地理》，孰料網友對瑞安航空早有不滿，紛紛圍剿瑞安才該去讀《給傻瓜看的客戶服務》。

據《BBC》報導，英航城市飛行者該架班機因WDL提交的飛行計畫錯誤，從倫敦降落到蘇格蘭愛丁堡後，才發現乘客要去德國杜塞道夫。瑞安航空一得知消息，連忙推薦英航去看傻瓜也能理解的地理書。遭到同行如此諷刺，英航城市飛行者則在推特回覆「沒有人是完美的」。

然而，瑞安航空甫於1月被評為英國最不受歡迎的短途航空公司，不少網友都曾受過氣，除了建議瑞安去看傻瓜也能看懂得客戶服務書籍外，也有人直指該公司該讀一讀《給傻瓜看的就業法》，因為瑞安曾在2018年發生大罷工事件，取消了數百個航班。

在罷工期間，有成千上萬的旅客行程受到影響，但瑞安航空拒絕向民眾支付賠償，因此英國民航局已對瑞安航空提起法律訴訟。除了種種爭議之外，瑞安航空最為人詬病的是降落機場往往距離乘客真正的目的地有段距離，例如飛往巴黎的班機是降落在離市中心80多公里的博韋（Beauvais），而不是更近的機場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/