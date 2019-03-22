阿伯狂咳問「有肺炎怎辦」空姐嚇傻 結局神逆轉超爆笑！

2019-03-22 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名空姐憶起飛行生涯最糗的事蹟，近日在飛機上，一名帶著口罩的阿伯突然向她說，「我有肺炎，忘了先講怎麼辦？」空姐一聽嚇傻，以為自己就要葬送在此，後來靈機一動，轉而詢問阿伯旁邊的女兒，才終於鬆了一口氣，但同時自己也糗到爆。

這名空姐到PTT分享糗事，近日在澳門飛回台灣的班機上，一名年過半百、戴著口罩的阿伯，在地面服務時就不斷咳嗽，原PO同事貼心地遞給阿伯溫開水，隨後小聲地提醒原PO，「可能需要先吃包感冒藥預防一下」，原PO當下不以為意，「只覺得同事大驚小怪」，隨後就到客艙發菜單，發到阿伯時，阿伯將口罩拉下，用台灣腔很誠懇地詢問，「小賊（小姐），我想請問你一個問題吼！」「啊我吼～有肺炎啦！可是我今天忘了先講，那要怎麼辦？」原PO一聽震驚不已，立刻對剛剛沒有將同事的話放心上懊悔到不行。

即使內心驚恐萬分，表面仍要維持專業，原PO故作鎮定地向阿伯確認，「先生是...有肺炎嗎？」阿伯回應，「嘿啊～啊我今天忘記先跟你們講了啦！」原PO嚇得「小小的退了一步，努力屏住呼吸，說：那...請問會傳染嗎？」阿伯只是不斷強調著「有肺炎」，原PO頓時「腦中一片空白，阿北的話彷彿背景音樂我一個字都沒聽進去」，心中上演著「一百種小劇場」，原PO內心崩潰地吶喊，「完了、完了、完了，我的青春年華就要葬送在這裡了」，突然間原PO靈機一動，將目標轉向阿伯身旁的女兒，詢問有沒有什麼防護措施，只見女兒淡定地緩緩抬起頭，字正腔圓地說，「我們有會員」。

網友看完笑翻，「後勁好強」、「會員不會傳染喔！」「反應太浮誇了吧！」「女兒看戲哈哈哈」、「女兒感覺就是太常解釋到很淡定」、「會員如果會傳染，我願意被傳染」、「偶素VIP肺炎，有幽會嗎？」「不過肺炎沒事啦！肺結核才可怕」、「吃感冒藥預防感冒才是真笨點？」

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