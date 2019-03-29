2020勝負已定? 班農：沒有一個民主黨人能擊敗川普

2019-03-29 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部24日公布「通俄門」調查報告摘要，顯示特別檢察官穆勒並未發現美國總統川普及其團隊勾結俄國政府的證據，使得川普終於擺脫「通俄門」疑雲。前白宮首席策士班農（Steve Bannon）27日表示，此後川普將變得更有侵略性，並與歇斯底里地批評他的媒體展開鬥爭，而且沒有任何一個民主黨人能在下屆總統大選擊敗川普。

班農27日接受《CNN》專訪時表示，他確信川普能夠成功連任，「我現在確實看不出有什麼真正的挑戰...在我目前看到的球場上，我不知道還有誰能像川普那樣投出快速球」。

對於民主黨人的挑戰，班農誇下海口說，沒有任何一個民主黨人能夠擊敗川普。至於目前在多項民主黨總統提名民調中暫居領先、外界普遍看好將會宣布參選的前副總統拜登（Joe Biden），班農則表示，拜登宣布參選的當天，就是他在總統選舉中的最高峰。

另外，2016年的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）日前雖然表態不會參選，但班農認為希拉蕊正在「牛棚」待命，如果到明年秋季民主黨還沒有明星級候選人出馬，希拉蕊將再度參選。

提及「通俄門」調查結果，班農認為，川普或多或少在調查結果出爐後得到清白，此後，川普將在政治議程上比以往任何時候更加咄咄逼人，並與屢屢抨擊他的媒體進行鬥爭，「我認為總統將會變得更具侵略性」。

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