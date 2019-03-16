巴西總統下週訪美 會川普前先見班農

2019-03-16 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）下週將訪問華府與美國總統川普會晤，討論貿易、跨國犯罪和恢復委內瑞拉民主等問題。此外，這位被外界預期將改變南半球地緣政治秩序的巴西領導人，會在與川普會晤前夕和前白宮首席策士班農（Steve Bannon）見面，這展現了班農對波索納洛的影響力。

波索納洛將與川普討論委內瑞拉問題

美媒《McClatchy DC》報導，有「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納洛一向渴望與美國建立更緊密的關係，19日他將前往白宮與川普會晤，討論貿易、跨國犯罪和恢復委內瑞拉民主等問題。包含國家安全顧問波頓（John Bolton）在內的川普政府官員曾稱讚波索納洛是「志同道合」的領導人，並提出兩國達成自由貿易協定的可能性。

此外，據2名知情人士透露，波索納洛將在與川普會晤的前一日與班農見面。作為波索納洛的特邀嘉賓，班農將在巴西駐美大使館和波索納洛及其他保守派嘉賓共進晚餐。曾擔任川普政府國家安全委員會西半球事務高級主管的切茨（Fernando Cutz）說：「一些右翼的波索納洛團隊成員將自己視為班農運動的信徒，是班農在巴西和拉丁美洲的代表」。

班農於2017年離開白宮後，意圖將他反全球主義的鬥爭推廣至歐洲和拉丁美洲。2018年的巴西總統大選中，波索納洛就模仿了班農倡導的川普口號「美國優先」，承諾會推動「巴西優先」。

波索納洛的兒子、律師出身的巴西國會議員愛德華多·波索納洛（Eduardo Bolsonaro）上個月宣布加入班農的極右翼組織「運動」（The Movement），作為該組織在南美洲的代表。他曾自稱與班農有著相同的世界觀，要攜手打擊「文化馬克思主義」。種種跡象顯示，班農對波索納洛家族具有重大影響力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/