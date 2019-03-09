班農自民黨總部演說砲轟中國 籲日美聯手抗擊「紙老虎」

2019-03-09 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕將川普送上美國總統寶座的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）昨日在位於日本東京永田町的自民黨總部向數十名執政黨國會議員發表演講，他稱讚日本首相安倍晉三是全球「民族主義」運動的先驅，同時呼籲安倍晉三與川普政府形成統一戰線，對抗擴張主義和掠奪主義的中國。

班農讚安倍是「川普之前的川普」

《日本時報》（Japan Times）報導，班農8日在自民黨總部演講時表示，安倍晉三是「全世界草根階層、民粹主義者和民族主義運動的偉大英雄」，在川普和其他右翼民粹主義者上台之前，安倍晉三是首位在工業化民主國家贏得選舉並成功治理國家的民族主義領袖。當班農稱「安倍首相是川普之前的川普」時，引起一些在場自民黨議員的笑聲。

班農在40分鐘的演講當中，用了大部分時間抨擊中國，警示中國對日本、美國和太平洋地區構成威脅。班農認為中國是個「霸權主義」和「極權主義」的國家，依靠從日本和美國偷走的技術繁榮發展，同時，中國人民卻受到中國共產黨高層官員的「壓迫」、「折磨」和「虐待」。

班農警示中國極具野心 籲日美聯手對抗

班農說：「中國共產黨的擁護者們聲稱『中國不是擴張主義者，擴張主義者總是他們的鄰國』，這完全是個謊言。中國共產黨的激進幹部是世界歷史上最具地緣政治野心、最具侵略性、最具擴張主義的力量。」班農還解釋了中國的「一帶一路」倡議是怎麼透過「無論如何都無法償還」的手段借錢給基礎設施匱乏的發展中國家，以將它們置於北京的控制之下。

班農試圖贏得自民黨議員的支持，強調在如此背景下，日本必須堅定立場，對抗中國的強勢崛起，並與川普領導的美國站在一起。班農表示，若日美的強大結合得以實現，「太平洋地區就沒有人能經得起這種考驗，中國是一隻紙老虎」，他還引用近期中國經濟放緩的跡象補充道：「我們現在有機會讓他們屈服，要做到這一點，日美必須聯合起來」。

安倍晉三的外交事務特別顧問河井克行透露，儘管班農不再有美國官方職務，卻對川普政府內部運作具有「深刻洞察力」，多虧了班農，他才能夠為川普政府內部一些關鍵人物的突然辭職做好準備。根據河井克行的說法，班農事先為他預測了這些確切的川普政府人事異動。

班農對在場自民黨議員做出的最新預測是，由於民主黨加大了對川普的競選和商務情況調查的力度，川普目前正在經歷「地獄」，但成功地與中國進行談判、並讓北韓繼續推進和平及無核化進程的川普，不僅會在2020年連任成功，而且還會贏得比2016年更多的選舉人票。

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