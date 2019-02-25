班農：美國政壇將經歷自內戰以來最艱難的一年

2019-02-25 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕前白宮首席策士班農（Steve Bannon）23日表示，今年美國政壇將經歷自內戰以來最艱難的一年。班農還表示，毫不懷疑美國總統川普（Donald Trump）會於2020年競選連任成功，但預期會受到共和黨內溫和派的挑戰。

班農23日接受《CBS》專訪時表示，由於美國特別檢察官穆勒針對俄羅斯可能與川普陣營共謀的「通俄門」最終調查報告即將出爐、紐約南區檢察官正在不斷調查川普的企業、民主黨重掌眾議院等因素，2019年將是美國政壇自內戰以來最艱難及痛苦的一年。

曾於2016年協助締造川普勝選奇蹟的班農說，川普今年將面臨更多的審查，既來自聯邦調查人員，也來自試圖阻撓他連任的民主黨人。班農認為，對川普而言，接下來的3到4個月將如絞肉機般的殘酷。

班農說：「總統面臨來自各方的壓力，從民主黨人那裡可以看到這點，他們在沒有告訴任何人的情況下拋出一些報告。我認為，現在他們控制了眾議院，他們可以把穆勒報告武器化」。

班農還說，川普也將面臨共和黨內溫和派的挑戰，包含廣受歡迎的馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）在內的一些知名共和黨人正在考慮競選，以阻止現任總統競選連任。但班農認為，未來數月「圍攻白宮」的政治挑戰將使川普變得更加「千錘百鍊」，班農說：「我認為川普將贏得比2016年更大的勝利」。

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