嫩妻絕頂升天…男遭岳父控大雕插死人 警勒令到案「驗鳥」

2019-03-28 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子與妻子做愛完畢後，女方隨後死亡，引發岳父質疑是女婿的陰莖過大，將女兒活生生插死，警方對此還真的相驗男子的生殖器官，事件曝光引發網友熱議。

綜合外媒報導，印尼男子巴薩（Barsah）23歲妻子朱曼特麗（Jumantri）死於他們最後一次性交之後，55歲的岳父西托（Nedi Sito）指責女婿的生殖器官太大，在性交過程中將女兒給活生生插到死。巴薩被命令到警局，向警察、家人以及村莊官員展示他的陰莖。

受理報案的龐越（Probolinggo）警局犯罪調查組負責人李楊托（Riyanto）說，他們以為會看到超巨大的生殖器官，結果最後證明僅是「亞洲標準尺寸」，因此岳父當下決定對女婿撤告，翁婿倆在現場互相道歉，而死者14歲時就被發現患有癲癇症，目前也將此認定為死因。

網友們將事件分享至臉書社團「爆廢公社」討論，紛紛留言指出「這就是我不結婚的原因」、「異形嗎？頂肺？」、「要用什麼起訴？過失致死？還是蓄意殺人？」、「原來自拍片裡面常在喊的『偶要X屬你』 是真的有可能實現的啊」、「這下真的幹死你了」。

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