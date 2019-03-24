友傳大阪甜點店照 他驚：你去看塔位？

2019-03-24 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名從事殯葬業的男網友，收到朋友從日本傳來的甜點店照片，一看頓時職業病發作。

「朋友去大阪，拍了張甜點店的照片給我」，男網友到臉書社團「爆廢公社」貼出照片，可以看到甜點店前方擺著展示櫃，裡面放著許多蛋糕、甜點，看起來相當美味，後方的牆面，大大的深棕色櫃子，其中整齊地擺放著玻璃罐，雖然整體設計簡潔、高雅，相當有質感，但看在台灣人的眼裡似乎有點怪怪的，從事殯葬業的原PO一看直覺反應地回覆，「你跑去看塔位嗎？」得知真相後不禁直呼，「是我職業病發作嗎？」

網友看了笑翻，「真的超像」、「糟糕，我第一眼也覺得是塔位，剛好正逢掃墓節啦」、「原來是賣塔位，我還以為是甜點店」、「別騙我，就是塔位啊」、「現在的塔位服務真好還附甜點賣」、「中間那幾排最貴」、「塔位複合式餐飲店」。

不過有網友認為是「台灣人大驚小怪」，不少店家也是類似擺設，「英國很多賣茶的都這樣」、「新加坡的TWG茶葉店，也是類似的擺設」、「高雄也有飲料店擺這樣」。

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