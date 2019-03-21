報案女網友像花痴般狂看 女模級警花原來是她

2019-03-21 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名正妹網友到派出所報案，但眼前一名紮馬尾，留著妹妹頭的「模特級」女警卻讓她大為驚嘆，還自嘲自己像癡漢一樣盯著對方看。有眼尖網友認出，這名正妹警察就是先前多次登上新聞的台中市警三分局勤工所女警楊舒婷。

一名女網友昨天在臉書《爆廢公社》貼出一張照片表示，「剛剛去報案 看到妹子警察，本人又高又瘦， 我一個女生都像花痴一直看」。照片曝光至今已吸引2.2萬網友按讚，紛紛留言，「我要報案，我的心被偷了。」、「羨慕妳是女孩，如果是男孩這樣看...可能就現行犯了」、「我剛才沒走斑馬線，快逮捕我歸案」、「現在很多正妹都在警政上班。如果在外執勤，會不會之後反而造成更多車禍事故。（誤）」。

有網友認出該名女警就是勤工派出所、曾任模特兒的長腿女警楊舒婷。身高175公分的楊舒婷有著高挑身材及萌萌大眼，過去也屢登上媒體版面，原本擔任模特兒的她在3年前考上警察特考，被派到台中市警三分局勤工所。

由於楊舒婷長相及身材非常亮眼，去年還擔任台中市警局宣導預防犯罪影片，限定帽T、潮帽抽獎的「模特兒」，和一分局大誠分駐所帥警、論及婚嫁的男友劉源昇完美呈現，俊男美女的組合羨煞不少人。

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