中國教授熊本地震論文造假 日本京都大學要他撤回

2019-03-27 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本名校京都大學26日召開記者會宣布，該校的中國教授林愛明，2016年發表於美國期刊《科學》有關熊本地震的論文造假，校方已敦促林愛明撤回論文。

「日經中文網」報導，京都大學接到外部舉報後，2017年11月成立有外部專家參與的調查委員會進行調查，26日公布調查結果，確認林愛明的論文中，與結論有關的6張重要圖片，有4張是竄改及盜用。

該論文主張，對熊本地震造成的地表地裂等進行調查的結果顯示，在阿蘇山周邊的破火山口出現新的斷層，地下岩漿使斷層的破壞被阻止，並指出形成新的岩漿噴發通道發生噴發的風險提高。

林愛明在論文引用了東京大學教授等人推定地下斷層狀況的圖，但卻把圖片左右翻轉，讓震源位置出現嚴重偏離等。該論文還盜用日本防災科學技術研究所發布的圖片。

對此，林愛明解釋「錯誤乃無心之失」，強調「論文的結論不變」。林愛明出生於中國，曾在海外的知名科學雜誌上發表成果，2008年中國四川大地震發生時，也曾參與實地調查。

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