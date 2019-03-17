大阪大學爆學術醜聞 311等5地震研究論文造假

2019-03-17 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本名校大阪大學爆出已故前副教授的論文造假，校方15日召開記者會確認有5篇論文的數據遭捏造和竄改，另有17篇論文也可能涉嫌違規。

《共同社》今（17）日報導，阪大自2017年10月對已故前副教授秦吉彌論文造假案展開內部調查，15日宣布確認其研究團隊聲稱對2011年3月東日本大地震和2016年4月熊本地震進行觀測並彙總的5篇研究論文，存有捏造和竄改的數據，其中1篇違規論文還獲得13.8萬日元（約新台幣3.8萬元）的中央政府資金。

阪大指出，秦吉彌宣稱設置地震儀並實施觀測的數據並非其本人觀測的結果，而是挪用日本防災科學技術研究所、西日本高速公路公司等的地震儀數據等進行捏造，計算結果也經過篡改。秦吉彌生前否認研究有違規，稱是「實際進行測定後寫了論文」，但校方通過相關記錄認定其違規。

另外，以1993年北海道西南海域地震、1995年阪神大地震及預想將發生「南海海槽」地震等為研究對象的17篇論文，也可能涉嫌捏造和竄改，但因無法確認數據和聽取相關情況，校方暫未認定是否有違規。

阪大指出，秦吉彌等人團隊的「違規行為長期、多次發生，惡劣程度極高」。副校長八木康史為此道歉稱「損害了整個社會對科學研究的信賴，給（地震）受害者和相關研究機構造成了巨大的困擾。」

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