南韓地方選舉執政黨迎壓倒性勝利 尹錫悅所屬政黨面臨慘敗

官方數據顯示，南韓執政黨共同民主黨可望在3日舉行的地方選舉中，取得壓倒性勝利。（歐新社）

官方數據顯示，南韓執政黨共同民主黨可望在3日舉行的地方選舉中，取得壓倒性勝利，在除了2個廣域市與道之外的所有選區，該黨皆保持領先。

綜合法新社與韓聯社報導，根據南韓中央選舉管理委員會的數據，截至4日凌晨，在已開出66％選票的情況下，共同民主黨在16個廣域市市長及道知事選舉中（包括首爾在內），有14個處於領先地位。

請繼續往下閱讀...

這次選舉被廣泛視為對總統李在明上任第1年的公投。在因前任總統尹錫悅宣布戒嚴而引發數個月的政治動盪之後，他接任總統大位。儘管李在明所屬的共同民主黨預計將橫掃多數主要選區，但堪稱最具指標意義的首爾市長選戰，正遭到反對黨的激烈抗議。

反對黨以選票短缺造成的混亂為由，呼籲宣布該選舉無效。由於未能預估投票率，首爾有14個投票所出現選票短缺的空前失誤，中選會被迫發表道歉聲明。

部分投票所持續開放至晚間10點（台灣時間晚間9點），讓選民完成投票，但這項措施無助於平息外界對中選會處理選務方式的批評。中選會表示，此次投票率達61％。

李在明於2025年6月當選總統，此前其前任總統尹錫悅在2024年12月宣布戒嚴，隨後遭到彈劾並免職，引發長達6個月的政治動盪。儘管尹錫悅所屬的國民力量黨仍對此事件存在分歧，但其支持度已崩盤，在6日的地方選舉中面臨慘敗，與4年前取得的壓倒性勝利形成強烈對比。

同時，共同民主黨也受益於李在明居高不下的施政滿意度（約60％），以及活絡的金融市場。基準的韓國綜合股價指數（Kospi）在過去1年上漲超過210％。

美國史丹佛大學社會學教授申起旭（Gi-wook Shin）指出，3日的選舉是李在明政府上任近1週年之際，面臨的首場全國性考驗；在經歷戒嚴危機與尹錫悅遭彈劾後，國民力量黨仍然缺乏一個具有公信力且統一的領導層。

首爾市長選舉特別引人注目，因為這個職位被廣泛視為邁向總統大位的跳板。李明博在擔任首爾市長後，於2007年贏得總統大選。近年來，該職位的重要性與日俱增；擁有950萬人口的首爾，藉由包含K-pop在內的南韓文化輸出，在國際上大受歡迎，已崛起成為全球文化樞紐。

截至4日凌晨，在已開出42％選票的情況下，進步派候選人鄭愿伍（Chong Won-o）領先現任市長吳世勳（Oh Se-hoon）14個百分點。

另一個焦點是釜山國會議員補選的結果，尹錫悅政府的前法務部長韓東勳（Han Dong-hoon）以無黨籍身分參選。韓東勳曾是尹錫悅最親密的盟友之一，但在宣布戒嚴當晚與這位前總統決裂，儘管獲得支持者的讚賞，但也遭到尹錫悅忠誠派的批評。這場選戰被視為對韓東勳政治實力的考驗，也是他未來角逐總統大位的潛在跳板。

最終韓東勳贏得該席次，可能會進一步助長外界對其競選總統野心的猜測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法