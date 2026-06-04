美國縮減兵力規劃 北約歐洲盟軍最高統帥籲盟國增補軍機與艦艇

北大西洋公約組織歐洲盟軍最高統帥格林克維奇表示，美國期望北約歐洲盟國與加拿大，能迅速增加其為該聯盟防衛計畫所貢獻的有人及無人軍機與艦艇數量。（歐新社檔案照）

北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）3日表示，隨著華府在相關領域實施戰略抽離，美國期望北約歐洲盟國與加拿大，能迅速增加其為該聯盟防衛計畫所貢獻的有人及無人軍機與艦艇數量。

「國防新聞」（Defense News）報導，在此之前，川普政府做出一項決定，旨在縮減美國在爆發危機時可提供給北約的軍事能力規模。美國總統川普曾多次批評北約，並告訴其歐洲盟國，必須承擔起歐洲大陸常規防衛的首要責任。

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美方上個月已向盟國通報，決定減少對一項被稱為「北約兵力模型」（NATO Force Model）框架的貢獻，該框架包括一批可在危機期間啟動的預備部隊，但當時美方並未公開披露任何細節。

格林克維奇在3日召開的北約軍事規劃人員會議後發表聲明，這是美方首度公開暗示計畫優先削減哪些領域的兵力，以及期望盟國在何處進駐接替。

他指出，在有人及無人軍機以及海軍艦艇這兩個領域，加拿大與歐洲盟國現在及短期內就可以挺身而出，因為美國正減少在歐洲「投注」於北約兵力模型的兵力，並將焦點重新投放於其他地區。

格林克維奇在書面聲明中表示：「北約兵力模型過去對美軍存在一種不健康的相互依賴。總統川普、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人已明確表示，這種情況必須改變，而且也勢必會改變。多個戰區同時爆發衝突的潛在現實，逼得我們不得不做出調整。」

目前北約正面臨前所未有的壓力，部分歐洲國家擔心，華府可能會徹底退出該組織。美方對戰時可提供的兵力進行重大調整，只會加劇這些隱憂。

北約軍事總部發言人、美國陸軍上校歐唐納（Martin O’Donnell）表示，格林克維奇所提及的領域，屬於「盟國已經擁有或很快將擁有足夠能力的領域，這意味著預期不會出現任何防衛漏洞」，「各國只需要將他們擁有的軍事能力指派給北約即可。」

然而，歐唐納拒絕詳細說明格林克維奇期望盟國在何時完成對美軍能力的替代。這些盟國領袖預計7月將在土耳其安卡拉舉行的北約峰會上會面。

德國「明鏡週刊」（Spiegel）上週的報導披露，美國提供給北約的戰鬥機數量，將減少3分之1，美方也將減少提供驅逐艦，在危機儲備兵力中也不再提供任何潛艦。

報導指出，歐洲也將被迫自行提供其偵察無人機，因為美國計畫大幅削減武裝型無人機的提供。

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