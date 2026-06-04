西南風增強今降雨機率增！明熱帶低壓逼近各地有雨

中央氣象署表示，今天南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其他地區仍為多雲到晴。（資料照）

中央氣象署表示，今天（4日）西南風增強，水氣亦增多，南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，降雨機率高，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨，而其他地區仍為多雲到晴、高溫炎熱，午後對流發展旺盛，中部以北地區有短延時大雨發生的機率，強對流易伴隨雷擊及強陣風。

氣溫方面，南台灣高溫稍下降到32度左右，其他地區仍為33至35度，其中大台北盆地及花東縱谷溫度會再更高一些。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，27至32度；金門晴時多雲，26至32度；馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，26至30度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象署預報，明天（5日）、週六（6日）低氣壓或熱帶性低氣壓接近及影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨。明天東南部、西半部地區及其他山區有局部大雨，尤其午後大台北地區及中部以北山區有局部短延時豪雨發生的機率；週六山區仍有局部較大雨勢發生的機率。

下週日（7日）低壓帶影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率。

下週一（8日）鋒面接近及西南風影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二（9日）、週三（10日）滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 - 40 31 - 37 28 - 33 27 - 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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