去泰國一定要帶2萬泰銖？過來人曝慘痛教訓：被查到直接送回台灣

根據規定，旅客必須準備2萬泰銖（約台幣19333元）才能入境泰國。（歐新社）

泰國是台灣人相當熱門的出國地點，不過根據規定，入境泰國的旅客要有財力證明，必須準備2萬泰銖（約台幣19333元）才能入境。就有網友發問，海關是不是真的會隨機抽查？貼文曝光後，有人分享慘案，有旅客未攜帶現金，當場被海關拒絕入境並遣返回台。

一名網友在Threads發文表示，他已經兩年多沒去泰國了，好奇現在的海關是否會抽查旅客有沒有帶2萬泰銖（或等幣值現金）在身上，想聽聽近期有去泰國玩的網友幫忙解惑。

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貼文曝光後，有網友分享臉書社團「流浪曼谷60天」上的慘痛案例，一位台灣遊客表示，他原本和朋友相約在曼谷集合，他先行抵達飯店辦理入住時，卻突然接到朋友電話，對方竟說「我要被送回台灣了」，起初以為朋友是在開玩笑，後來得知是因為朋友身上沒有攜帶現金，「他身上只有兩、三千泰銖，海關說不夠」。就連拿信用卡給海關看，海關也不甩，說要去旁邊領錢，海關也不讓他去。

對此，泰國旅遊達人「跟著Ray流浪」也發文指出，雖然抽查機率很低，但運氣不好的人就是會中，他呼籲，「不要去挑戰現金規定，官方網站都有寫，你可以不喜歡這規定，但是你還是得遵守」。

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