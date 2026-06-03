奇葩提案「月經可以憋」促廢生理假 全網怒轟：教育失敗！

近期有民眾以「月經可以憋」、「喝熱水可緩解」為由，提案全台學校與職場取消生理假，歧視發言引爆全網炎上。（圖擷取自「公共政策網路參與平台」官網）

進入21世紀後，世界各國積極宣導、教育民眾正確的生理知識，期望落實性別平等，然而有一些人不僅拒絕學習，還會用錯誤觀念大肆羞辱、歧視他人。近期「公共政策網路參與平台」傳出，有民眾提案學校與職場都應取消生理假，聲稱「月經可以憋」、「喝熱水可緩解」，消息一出，引爆全網罵聲一片。

這起充滿歧視的提案，是在今年5月25日被自稱「kitty chen」的民眾提出。他聲稱「喝熱水就好，取消生理假，學校、職場都一樣」，並在提議內容寫下「生理期只有幾天而已」、「其實不會痛」、「即便稍微痛喝熱開水即可緩解」、「衛生棉技術成熟，無悶熱不適情況」以及「若不方便時也可以短暫憋著」5點荒謬理由。

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不僅如此，「kitty chen」還以上述5點理由，要求我國政府或相關單位修正《勞基法》，全面廢除女性生理假，同時還要各級學校明文禁止女性請生理假。在利益與影響部分，「kitty chen」認為這樣做「可以落實性別平等」，因為大家的假都一樣，能提升工作效率，並透過喝熱水等手段，避免過度請假。

該提案已於5月26日被平台檢核通過，目前有21人附議，距截止日期還有53天。提案下方的留言區，湧入大量不同性別的網友痛批，「你媽把你生下來，真是遭你媽罪了」、「我自己是男生，我比較想知道你的健教老師是誰？」、「生理期的機制國中有教，看得出來提議的人義務教育失敗的例子」、「痛到最嚴重可能會休克送醫，喝熱水沒卵用，沒體驗過生理痛建議去做個體驗免得只會講廢話」。

另有不少人挖出「kitty chen」過往提案紀錄，發現他還有在5月28日，拋出名為「教師過太爽，憑什麼有寒暑假，改成寒暑假去學校」的爭議提案，明顯是「把歧視當玩笑」的惡劣慣犯。有網友對此怒斥，「看到這個ID發出來的所有東西都不要認真看，他之前也發過一堆仇男仇女的言論，真心覺得這平台的審核機制爛到不行。」

目前Threads等社群平台，都能看到相關討論與譴責，「0秒猜到提議人的性別 」、「台灣活該少子化」、「支持全台男性每月放血7天」、「沒有子宮還敢對生理期指手畫腳喔」、「論家庭教育與健康教育，還有性別教育的重要性」、「我提議國中、高中健康教育課，強制讓男生在夏天體驗一週穿戴沾溼衛生棉」、「到底為什麼有些男性會認為可以憋著？是誰教他們的啊？能憋著還需要衛生棉嗎？」、「總有人扒著生理假不放，沒有月經還成天說著月經又沒什麼，明明都是同理心的事」。

曾在生理期飽受折磨的苦主們，則分享親身經歷打臉「kitty chen」幻想謬論，「痛到叫救護車急救」、「我一直是會經痛的體質，送過急診那種，這幾天剛好月經來，痛到不行的那種，2天都睡不好，睡覺肚子還在被重擊一樣」、「痛到要吃3、4顆止痛藥才緩和，但藥效過了真的會痛到想打人，甚至還會頭痛、頭暈、貧血、腰酸背痛，爬不起來還會昏倒」、「本人子宮內膜異位症+子宮肌瘤，每個月有20天以上在痛，甚至有時吃了止痛藥還無效；生理期時失血量有時連褲型衛生棉都不夠用」。

更有人直言，「落實性別平等」這個概念，指的從來都是實質平等、幫助弱勢群體，無論是學校或職場，月經的存在使女性需付出更多額外成本，來和男性做一樣的事，因此「兩性假一樣」不過是齊頭式的假平等，「既然提案者都說了『生理假只有幾天而已』又怎麼會存在『過度請假』、『降低工作效率』的狀況？最後，沒有月經的群體不要再用匱乏的健康常識來揣測女性的生理狀況，甚至是試圖剝奪女性權利了。」

根據我國《性別平等工作法》第14條規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假1日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。

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