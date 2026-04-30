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    首頁 > 生活

    「大姨媽來」有救了！成大開全國先例 每月2次生理假上路

    2026/04/30 13:13 記者洪瑞琴／台南報導
    成大率先實施每月2次生理假，推動校園性別友善。（記者洪瑞琴攝）

    成大率先實施每月2次生理假，推動校園性別友善。（記者洪瑞琴攝）

    國立成功大學針對學生生理假制度邁出關鍵1步。校長沈孟儒以婦產科醫師專業背景「開第1槍」，正式拍板實施「每月2次、每次1天為原則」生理假新制，並於今（30）日起上路，提供有需求學生更具彈性的休養空間，也讓校園性別友善政策再掀討論熱潮。

    此項政策不僅回應近期學生會會長選舉中候選人提出的共同政見，也源自校方與學生持續對話的成果。成大學務長洪良宜指出，早在去年底「學生與校長有約」座談會中，學生即反映生理期間常伴隨不適，影響課業與生活，校長當場正面回應，並指示學務處研擬制度調整。

    沈孟儒從醫學角度說明，女性月經週期約為21至35天，青少女甚至可達21至45天，期間可能出現腹痛、疲倦等症狀，確實會對學習與日常活動造成影響。因此支持以「每月2次、每次1天」作為原則，兼顧彈性與制度可行性。

    國立台南大學表示，目前採「每月以1次為限，1次最長2天」原則，若超過天數則改列病假。校方表示，此規範係依2024年《性別平等教育法》發布後調整，已將學生生理需求納入考量，並在學習安排與彈性之間取得平衡，後續亦將持續關注相關議題發展，作為檢視與調整的參考。

    成大學生會會長江守恆表示，校方迅速回應學生倡議，展現高度重視學生聲音的態度，將有助提升學生參與公共事務的信心，並促進校園制度持續進步。

    新制上路後，多數師生表達支持，認為有助朝向更友善校園邁進，1位林姓女學生更直喊「大姨媽來了有救了！」；不過也有部分意見擔憂制度可能遭濫用，或反而加深性別標籤。支持與質疑聲交織，顯示生理假議題已從單一福利措施，進一步成為校園性別平權與制度設計的重要試金石。

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