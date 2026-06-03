回憶不留白！熱血攝影師「義拍」 桃園偏鄉國小有畢業紀念冊了

社團法人偏鄉學子圓夢公益協會攜手桃園市圓夢愛心關懷協會，在復興區霞雲國小舉辦「圓夢義拍．愛的回憶」捐贈儀式。（霞雲國小提供）

畢業季節來臨，一本畢業紀念冊對都市的小孩是多麼平常的東西，但對偏鄉的學子們卻是個遙不可及的夢想。社團法人偏鄉學子圓夢公益協會由一群熱血攝影師組成，每年走遍台灣偏鄉，無償為偏鄉畢業生拍攝專業畢業照並製作畢業紀念冊。今（3）日攜手桃園市圓夢愛心關懷協會在復興區霞雲國小舉辦「圓夢義拍．愛的回憶」捐贈儀式。

捐贈儀式由桃園市圓夢愛心關懷協會理事長劉啟吉、偏鄉學子圓夢公益協會理事長陳俊郎分別致詞，分享長期投入偏鄉教育關懷的理念與願景，期盼透過資源挹注與社會參與，縮短城鄉教育差距，陪伴孩子勇敢追逐夢想。

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活動由霞雲國小四至六年級學生帶來精彩開場表演揭開序幕，展現偏鄉學童自信與活力的一面，同時邀請高義國小、三光國小及光華國小等學校代表，共同見證這份來自社會各界的溫暖支持。

霞雲國小校長羅幼蓮表示，偏鄉學校因地處偏遠且畢業生人數少，因不符成本，常無法找到願意承攬畢冊製作的廠商，因此大多數偏鄉學校的畢業生只能拿到老師用手機拍攝的一張大合照當作紀念。圓夢愛心關懷協會歷經12年努力，極力發掘偏鄉學子的需求，詳細規劃並媒合各界善心力量，首創畢冊圓夢計畫及遠距（或現場）人文藝術教學計畫。

羅幼蓮說，今年由於爭取的校數很多，在經費不足下，感謝桃園市圓夢愛心關懷協會贊助經費，幫助復興區霞雲、光華、三光與高義國小完成拍攝與印製畢業紀念冊的任務，提供畢業生優質的紀念冊，在學校、部落留下美麗的倩影和紀錄。

霞雲國小四至六年級學生帶來精彩開場表演揭開序幕。（霞雲國小提供）

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