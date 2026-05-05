推動月經平權 教育部和地方4年投4.2億

國立苗栗高中護理師赴芬蘭參與國際護理研討會，發表校園月經教育推廣成果。（教育部提供）

為推動性別平等教育並改善校園支持環境，教育部推動「友善提供多元生理用品及推動月經教育計畫」，從物資提供、課程設計到議題倡議多面向著手，打造更具包容與尊重的校園環境。教育部說明，自2023年至今（2026）年度，中央與地方累計投入經費已超過4億2700萬元，受惠學生約22.2萬人次，顯示政策逐步擴大推動並落實於第一線教育現場。

教育部國教署組長邱秋嬋表示，該計畫以學生需求為核心，協助學校於開學前完成生理用品配置，確保有經濟或突發需求的學生能即時獲得協助，降低因生理因素影響學習的情形，同時透過制度化支持，逐步減少月經相關議題在校園中的標籤與污名，提升整體學習環境的友善程度。

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邱秋嬋說明，教育部已建置系統性月經教育教材，涵蓋生理知識、去除污名與月經貧窮等議題，並依不同學習階段發展課程內容，目前已有38件教學資源上架於相關教育平台，供教師融入課程與宣導活動，強化學生對身體自主與健康知識的理解，也促進性別平等觀念的落實。

在校園實踐方面，各校結合自身特色發展多元推動模式，例如國立鳳山商工透過校園空間設計與標語營造友善氛圍，讓月經議題走出隱晦與禁忌；國立苗栗高中則由師生組隊參與全國競賽，以「破除禁忌：正視月經污名化」為題獲得佳績，並進一步將校園經驗帶入國際交流，在芬蘭護理研討會分享推動成果，展現台灣在性別教育議題上的實踐能力。

邱秋嬋強調，月經教育不僅是健康促進的一環，更是性別平等教育的重要指標，透過跨領域合作與資源整合，已逐步將政策從單純物資提供，延伸至教育深化與社會對話，教育部將持續關注學生需求與回饋，優化相關措施，並強化教師支持系統，推動更多元且具包容性的校園環境。

國立鳳山商工透過校園空間與標語創新設計，營造溫馨的月經平權環境。（教育部提供）

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