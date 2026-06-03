高市去年65歲以上交通死傷8257人 「高齡守護團」深入鄰里宣導

高市長輩去年交通死傷8257人，「高齡守護團」深入鄰里宣導交通安全。（市府提供）

高雄市65歲以上長輩去年交通死傷8257人，其中死亡人數占總數近5成，民政局今成立「高齡守護團」，將深入890里宣導交通安全，築起社區安全防禦網。

根據交通部去年道安數據統計，高市去年交通事故造成65歲以上長輩有141人死亡、8116人受傷，其中死亡人數占總死亡人數307人近5成，以機車與行人為主要事故。

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事故碰撞型態集中側撞與人車撞，多因未依規定讓車與闖紅燈等違規行為，常發生在清晨長輩出門運動昏暗時段或夜間8至10時，且多半未著明亮衣物或缺乏反光配件成為防護盲點。

市府認為隱藏在生活中的致命盲區，單靠路口執法已難以防堵，民政局今攜手交通局、社會局成立「高齡守護團」，延伸道安防制觸角至里鄰網絡，將採社區化遞進式培訓，從社區源頭精準對症下藥，築起社區安全防禦網。

首先培訓公所主管成為核心種子教師，再培訓里幹事成為次種子教師，結合民政、交通與社福關懷網絡，深入890個里教育宣導，11月底前全面完成宣導。

「高齡守護團」宣導核心由路老師專業傳授六大核心，針對側撞與路口肇因，落實轉彎車禮讓直行車、路口停讓行人與勿闖紅燈不鬼切，遠離大型車內輪差與盲區，並強化防禦駕駛，導正常見感冒藥與慢性病藥物副作用，如嗜睡、暈眩等「藥駕」風險；行人穿越路口尊讓，夜間著反光衣物。

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